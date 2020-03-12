شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين : إيران سمحت بإنتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 إتهمت وزارة الداخلية البحرينية، إيران بالوقوف وراء إنتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة .

Advertisements وقالت الداخلية البحرينية في بيان صادر عنها، أن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية بعدم ختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين . وأضافت "إيران سمحت بهذا التصرف بانتقال فيروس خطير للخارج" . وفي وقت سابق، وجهت السعودية نفس الإتهامات لإيران .. مشيرة إلى أن إيران تعمدت عدم ختم جوازات المواطنين الذين دخلوا اراضيها عبر البحرين .

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