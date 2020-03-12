موسكو: الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا تزيد التوتر في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربات الجوية الإسرائيلية الاعتباطية ضد سوريا تسهم في زيادة حدة التوتر في المنطقة.

Advertisements

وقالت زاخاروفا في إحاطة: "مواصلة إسرائيل للقصف الجوي أحادي الجانب ضد الأراضي السورية وانتهاك سيادة الدول العربية المجاورة يثير القلق".

وبحسب زاخاروفا، فإن "آخر هجوم قامت الطائرات الإسرائيلية بتنفيذه في 5 مارس/ آذار من الأجواء اللبنانية، وأسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة أكثر من 10 آخرين".

وأضافت "نعتقد أن مثل هذه الأعمال التعسفية تقوض الأمن الإقليمي وتسهم في زيادة التوتر"