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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو: الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا تزيد التوتر في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربات الجوية الإسرائيلية الاعتباطية ضد سوريا تسهم في زيادة حدة التوتر في المنطقة.
وقالت زاخاروفا في إحاطة: "مواصلة إسرائيل للقصف الجوي أحادي الجانب ضد الأراضي السورية وانتهاك سيادة الدول العربية المجاورة يثير القلق".
وبحسب زاخاروفا، فإن "آخر هجوم قامت الطائرات الإسرائيلية بتنفيذه في 5 مارس/ آذار من الأجواء اللبنانية، وأسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة أكثر من 10 آخرين".
وأضافت "نعتقد أن مثل هذه الأعمال التعسفية تقوض الأمن الإقليمي وتسهم في زيادة التوتر"
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