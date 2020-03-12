بسبب الأمطار.. المترو يعلن إيقاف حركة الخط الأول من الشهداء لـ المرج

تشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو إيقاف حركة قطارات الخط الأول من الشهداء حتى المرج الجديدة بسبب سوء الطقس، مع استمرار الحركة من الشهداء حتى حلوان، واستمرار حركة قطارات الخطين الثانى والثالث.

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وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قد أعلنت عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت، وثكنات المعادي نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأشار البيان أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا و أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بأنتظام فى الاتجاهين .

شهدت المحافظات المختلفة، تساقط أمطار على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، منذ قليل، عن غلق 3 طرق سريعة نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة، ما يسبب انعدامًا في الرؤية للسائقين، وأغلقت الإدارة بقيادة العميد محمد سيف، طريق «أسيوط ـ الخارجة»، وطريق «الواحات البحرية ـ الفرافرة»، وطريق «باريس ـ الخارجة» بطول 90 كيلو طريق داخلي.