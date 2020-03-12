الأرصاد تحذر: فرص السيول خلال الساعات المقبلة بتلك المناطق!.. والتنمية المحلية نمر بوضع استثنائي لم يحدث في مصر منذ 25 عاما

تشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات لها، أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس وحتى السبت ، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

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وكشفت هبئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

دعا اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ، التي تمر بها البلاد حاليا، قائلا خلال ترأسه غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الوضع بالمحافظات، "نمر بظرف استثنائي فالموجة المطيرة والفجوة الهوائية لم تحدث منذ 25 عاما أي منذ عام 1994 تقريبا".

وأضاف "شعراوي"، "بلاش نشر شائعات على السوشيال ميديا، أرجو من كل واحد يشير حاجة أو ينشر صورة على السوشيال، يراعي أنه ممكن يؤذي بلاده أمام العالم الخارجى، فمثلا لا يصح التركيز على وجود بؤرة مائية في شارع رغم انتظام حركة السير". حسبما نشر موقع "الوطن".

وتابع وزير التنمية المحلية، "لدينا عمال وموظفين مطبقين من يومين في الشارع للتعامل مع الأمطار وإزالة أي تجمعات للمياه وأي حدث طارئ".

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.