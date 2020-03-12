توقيف شخصين قاما إطلاق النار على الطيور المهاجرة في بلدة بزال - عكار

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أنه بتاريخه، وبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات حول قيام عدة أشخاص بإطلاق النار على ​الطيور المهاجرة​ في بلدة بزال - عكار، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من مطلقي النار وأوقفت كلاً من: (ز.ط) و (ك.ح) وضبطت بحوزتهما سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف، ومسدساً بالإضافة إلى 6 بنادق صيد وكمية من الذخائر، لافتة إلى أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص.

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