اشار النائب محمد كبارة، في بيان، الى انه بـ"التزامن مع انتشار فيروس الكورونا بشكل مخيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميا، ولبنان ما زال يستقبل الوافدين جوا من دولة إيران الموبوءة ويزعم أن ليس بينهم من ينقل العدوى بموجب فحوصات غير جدية أجريت عليهم في مطار رفيق الحريري الدولي".
ولفت إلى أن "حكومة لبنان لا تعلن حالة طوارىء صحية مع أن الكورونا صارت منتشرة أفقيا في البلد وتتفشى وغالبية الإصابات ناتجة عن عدوى محلية سببها الإختلاط بالوافدين"، سائلاً: "ماذا تنتظر حكومة أم المصائب لإنجاز خارطة انتشار وبائي واتخاذ قرار بعزل المناطق الموبوءة لحصر الكورونا ومنع انتشارها على مساحة لبنان؟".
ولفت إلى أن "الفيروس يسابق الزمن في انتشاره وحكومتنا ترفض اتخاذ القرار الأساسي الذي يحمي المواطن، ووقعنا في أم المصائب، حمى الله لبنان وشعبه الطيب".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد كبارة: لإعلان حالة طوارئ صحية لان كورونا يسابق الزمن في انتشاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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