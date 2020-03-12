توقيف مواطنين في البترون لترويجهما وتعاطيهما المخدرات

أوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​ - مكتب أمن ​البترون​، المواطنين أ. ب. و ن.ب. بتهمة ترويج وتعاطي ​المخدرات​. وتم تسليمهما الى الجهات المختصة. إضغط للمزيد

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