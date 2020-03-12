حزب البعث- لبنان نفى نقل أي رسائل سورية خلال زيارة وفد لريفي

نفت ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث​ العربي الإشتراكي في ​لبنان​ في بيان "ما تردد إعلامياً عن نقل أي رسائل سورية حملها وفد من حزب البعث خلال زيارة لوزير الداخلية السابق ​أشرف ريفي​"، معلنة أن "لا صفة حزبية وقيادية حالية لنبيل قانصوه في حزب البعث بأمانة ​نعمان شلق​"، موضحة أن "قانصوه كان في زيارة تعزية لريفي في عداد وفد ل​حزب التوحيد العربي​ برئاسة الوزير السابق ​وئام وهاب​".

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