وقفة إحتجاجية أمام سجن رومية طالبت بإقرار العفو العام

نفذ أهالي المعتقلين في ​سجن رومية​ وقفة إحتجاجية أمام السجن، طالبوا فيها بالافراج عن ابنائهم "خوفا من تفشي ​فيروس كورونا​ داخل السجون". ودعوا رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء "فورا، لإقرار قانون عفو شامل بسبب الوباء، أسوة بسائر الدوائر والمرافق التي تم إقفالها كالمطاعم والمحاكم وحتى المطار، درءا لمخاطر تفشي الفيروس بين المواطنين". ورفعوا لافتات طالبت بـ"إنقاذ حياة ثمانية آلاف سجين هم الآن بخطر".

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