مديرية الشؤون العقارية: السماح بتقديم بعض الطلبات عبر بريد ليبان بوست

أعلنت ​المديرية العامة للشؤون العقارية​ في بيان أنها "اتّخذت تدابير مؤقتة تسمح لأصحاب العلاقة بتقديم الطلبات التالية مباشرة عبر بريد ​ليبان بوست​، وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا: نفي ملكية للبنانيين، إفادات عقارية، بيانات مساحة وَ كَيل، خرائط مساحة، بيان الاحداثيات، وصورة طبق الأصل عن المستندات العقارية. كما تُوجَّه المراسلات عبر ليبان بوست الى المديرية العامة للشؤون العقارية ومصلحة أملاك ​الدولة​ وأمانات ​السجل العقاري​ والدوائر العقارية ودوائر المساحة".

ولفتت الى أن "الخدمات الالكترونية التالية متوفّرة على الموقع الالكتروني التالي WWW.LRC.GOV.LB : الاطلاع على الصحيفة العقارية، متابعة المعاملة، احتساب الرسوم، أوامر القبض المدفوعة، ومتابعة افادة الملكية وحركة القيود".