مديرية الشؤون العقارية: السماح بتقديم بعض الطلبات عبر بريد ليبان بوست

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان أنها "اتّخذت تدابير مؤقتة تسمح لأصحاب العلاقة بتقديم الطلبات التالية مباشرة عبر بريد ليبان بوست، وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا: نفي ملكية للبنانيين، إفادات عقارية، بيانات مساحة وَ كَيل، خرائط مساحة، بيان الاحداثيات، وصورة طبق الأصل عن المستندات العقارية. كما تُوجَّه المراسلات عبر ليبان بوست الى المديرية العامة للشؤون العقارية ومصلحة أملاك الدولة وأمانات السجل العقاري والدوائر العقارية ودوائر المساحة".
ولفتت الى أن "الخدمات الالكترونية التالية متوفّرة على الموقع الالكتروني التالي WWW.LRC.GOV.LB : الاطلاع على الصحيفة العقارية، متابعة المعاملة، احتساب الرسوم، أوامر القبض المدفوعة، ومتابعة افادة الملكية وحركة القيود".
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