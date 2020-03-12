الحريري: خطر كورونا يستدعي ضبط المعابر البرية وعزل القرارات الحكومية عن السياسة

شدد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "الوضع لا يحتمل أي مزايدات والتعامل مع الكورونا يتطلب أقصى الجدية"، مشيرا الى أن "الاخطاء التي حصلت أصبحت خلفنا وأمامنا فقط استنفار كل الجهود بالدولة والمؤسسات الصحية والمجتمع الأهلي لمكافحة الوباء".
وشدد على أن "خطر الفيروس لا يعمل على الهوية الطائفية والسياسية واذا كانت الضرورات الصحية تستدعي اجراءات صارمة لضبط المعابر البرية واعلان الحجر على حي او منطقة يثبت فيها وجود الوباءفلا يجوز التردد العالم اعلن حالة طوارئ من اميركا الى الصين وايطاليا. المطلوب عزل القرارات الحكومية عن السياسة"، موجها التحية الى "الجهاز الطبي ولكل العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ولفرق الصليب الاحمر اللبناني وكافة المؤسسات الصحية التي بادرت لاقامة اجنحة مخصصة لمكافحة الوباء".
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