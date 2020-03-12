جنبلاط: في ظل الانفجار الهائل لهذا الوباء تسقط الحسابات السياسية الضيفة

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ظل الانفجار الهائل لهذا الوباء وحده التضامن الإنساني هو الأساس ولتسقط الحسابات السياسية الضيفة".

ولفت إلى أنه "يحق لنا ان نطالب بمساعدة ​صندوق النقد الدولي​، مرفقا ببرنامج إصلاح جدي، وان نطالب بمساعدات للشعب اللبناني وللاجئين وهذا ابسط قاعدة للحماية"، قائلاً: "ها هي ايران تطالب العون ونحن نتضامن معها".