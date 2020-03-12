جنبلاط: في ظل الانفجار الهائل لهذا الوباء تسقط الحسابات السياسية الضيفة

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ظل الانفجار الهائل لهذا الوباء وحده التضامن الإنساني هو الأساس ولتسقط الحسابات السياسية الضيفة".
ولفت إلى أنه "يحق لنا ان نطالب بمساعدة صندوق النقد الدولي، مرفقا ببرنامج إصلاح جدي، وان نطالب بمساعدات للشعب اللبناني وللاجئين وهذا ابسط قاعدة للحماية"، قائلاً: "ها هي ايران تطالب العون ونحن نتضامن معها".
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