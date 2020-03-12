المنار: قرار حكومي لملاحقة كل مخالف لتعميم مصرف لبنان حول سعر صرف الدولار

أفادت قناة "المنار" أنه "تقرر بعد اجتماع السراي مع الصيارفة بالملاحقة القانونية لمخالف تعميم ​مصرف لبنان​ حول سعر صرف ​الدولار​". إضغط للمزيد

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