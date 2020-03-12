وزني: الخطة المالية والاقتصادية للبنان ستلبي توصيات صندوق النقد وستكون جاهزة خلال أسابيع

أفاد وزير المالية غازي وزني، في حديث لوكالة "رويترز"، بأن الخطة المالية والاقتصادية للبنان ستلبي توصيات صندوق النقد وستكون جاهزة خلال أسابيع.
وردا على سؤال عن رأيه في برنامج من صندوق النقد، أكد أن "لبنان يرحب بالدعم المالي الخارجي لكن الأمر يتوقف على عدة عوامل فيما يتعلق بالصندوق".
وشدد وزني على أن "الحكومة ستبقي على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار "للمدى المنظور" والحكومة متمسكة بربط سعر الصرف في المرحلة الحالية لدرء التضخم وبسبب صعوبة ضبط السوق الموازية".
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