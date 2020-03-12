استمرار تعليق الدروس والامتحانات في الجامعة اللبنانية حتى إشعار آخر

أعلنت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ استمرار تعليق الدروس والامتحانات في كافة كليات الجامعة وفروعها حتى إشعار آخر، على أن تستمر الأعمال الإدارية بحدّها الأدنى التزامًا بالتعميم السابق والصادر بتاريخ 6 آذار 2020، مترافقةً مع إجراءات وقائية وصحية صارمة.

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