هيئة كبار العلماء السعودية: يحرم على المصاب بفيروس كورونا حضور تجمعات الصلاة

أصدرت هيئة كبار العلماء ​السعودية​، قراراً يحرم على المصاب ب​فيروس كورونا​ حضور صلاة الجمعة والجماعة.

وأوضحت الهيئة، خلال اجتماعها، أن "من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل، فمن الواجب عليه الالتزام بذلك، وأداء الصلوات في موطن عزله"، مرخصةً لمن يخشى أن يتضرر أو يضر غيره، "عدم حضور صلوات الجمعة والجماعة".

كما أوصت هيئة كبار العلماء الجميع "بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص".

بالتوازي، سجلت السلطات السعودية إصابة 24 مواطن جديد بالفيروس، بالإضافة إلى وجود 21 حالة أخرى في الحجر الصحي.