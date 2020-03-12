النقل السورية: لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند المعابر الحدودية للوقاية من كورونا

طلبت ​وزارة​ النقل السورية من "جميع الجهات التابعة لها البرية والبحرية والجوية اتخاذ الإجراءات الكاملة لتعقيم وسائل النقل القادمة إلى ​سوريا​ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة ب​فيروس كورونا​". وشددت الوزارة في بيان على "ضرورة تعقيم جميع وسائل النقل الداخلة إلى سوريا من الطائرات و​السفن​ و​الشاحنات​ والمركبات بأنواعها وعبر كل المنافذ والمعابر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر انتشار الفيروس بالتعاون مع كوادر وزارتي ​الصحة​ والداخلية".

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