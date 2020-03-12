رئيس الفيليبين يأمر بإغلاق العاصمة مانيلا بسبب كورونا

أمر الرئيس الفلبيني ​رودريغو دوتيرتي​ بإغلاق العاصمة مانيلا بسبب فيروس كورونا.

وكان دوتيرتي أعلن في وقت سابق ​حالة الطوارئ​ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن كشفت ​وزارة الصحة​ الفلبينية عن أول انتقال محلي لكورونا وتسجيل 10 ​حالات​ إصابة مؤكدة بالفيروس.

ووقع دوتيرتي إعلان الطوارئ لتكثيف جهود الوكالات والوحدات الحكومية، للعمل فورا لمنع الخسائر في الأرواح واستخدام الموارد المناسبة لتنفيذ تدابير عاجلة وحاسمة لاحتواء ومنع انتشار كورونا، وتخفيف حدة آثاره وتأثيره على المجتمع ومنع تعطل أداء ​الحكومة​ والمجتمع. وستظل حالة الطوارئ المتعلقة بالصحة سارية المفعول حتى يرفعها.