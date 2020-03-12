وزير الخارجية السودانية: محاولة اغتيال حمدوك نتيجة للتغييرات السياسية

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن "محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، جاءت نتيجة للتغييرات والإتجاهات الجديدة التي تتخذها البلاد في سياساتها"، مشددا على أن "الوضع الأمني في البلاد مستقرٌ تماما، والحياة تسير على طبيعتها".
وخلال لقائه البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان، لعرض محاولة الحمدوك، وتطورات انتشار فيروس كورونا، أعرب قمر الدين عن "إدانة الحكومة السودانية الكاملة لمحاولة الإغتيال"، واصفا إياها بـ"الحادث الإرهابي الغريب على الشعب السوداني المشهور بسماحته"، موضحا أن "الحكومة قامت بإجراءات أمنية مشددة لضمان حماية المواطنين وكافة المقيمين في السودان".
وعن كورونا، أعرب عن تضامنه مع الدول المتأثرة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدا أنه "لم تسجل حتى اللحظة أية حالة إصابة بالفيروس في السودان".
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