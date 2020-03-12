الخارجية الروسية: السلطات الإيطالية تلغي الاجتماع المقرر عقده في روما بسبب كورونا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي، أبلغ نائب وزير الخارجية الروسية، ​ميخائيل بوغدانوف​، بتأجيل الاجتماع المقرر انعقاده في 19 آذار الحالي بشأن ​ليبيا​، وذلك بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.

ولفتت الوزارة إلى أن الوزيران كاردي وبوغدانوف ناقشا، خلال اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من ​المجتمع الدولي​ لتعزيز التسوية السياسية للأزمة هناك.

بالتوازي، كانت السلطات الإيطالية، أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات 1000 حالة.