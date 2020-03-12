أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي، أبلغ نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بتأجيل الاجتماع المقرر انعقاده في 19 آذار الحالي بشأن ليبيا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
ولفتت الوزارة إلى أن الوزيران كاردي وبوغدانوف ناقشا، خلال اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتعزيز التسوية السياسية للأزمة هناك.
بالتوازي، كانت السلطات الإيطالية، أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات 1000 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: السلطات الإيطالية تلغي الاجتماع المقرر عقده في روما بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.