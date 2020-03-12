وزارة الصحة الجزائرية تعلن شفاء 8 أشخاص من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أن 8 مرضى تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا بعد أن خضعوا للحجر الصحي في مستشفى بوفاريك بمدينة البليدة غرب العاصمة، موضحة أنه "لغاية اليوم أجري 662 فحصا على مستوى معهد "باستور"، كانت نتائج 638 منها سلبية".
وأكدت أن "المسح الوبائي لا يزال متواصلا ونظام الرصد والإنذار المستحدث لا يزال ساري المفعول، فضلا عن درجة التأهب القصوى للفرق الطبية".
وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالمستشفى الجامعي في مدينة البليدة. كما كشفت عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس بالبلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة.
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