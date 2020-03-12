تعليق مؤقت للتداول في "وول ستريت" بسبب الخسائر الحادة في المؤشرات

إفتتحت الأسهم الأميركية جلسات التداول على خسائر حادة تجاوزت 7%، حيث فقد مؤشر "داو جونز" الصناعي 1600 نقطة عند الافتتاح، وعلى إثره تم إيقاف التداول في "وول ستريت" لمدة 15 دقيقة، بسبب كثرة عرض الأسهم والخسائر الحادة في المؤشرات.
بالتوازي، شهدت البورصات الأوروبية تراجعاً حاداً في مؤشراتها، حيث خسرت مؤشرات الأسهم في فرانكفورت وباريس حوالي 10% من قيمتها.
كما واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها، ليهبط خام "برنت" إلى أدنى مستوياته خلال المداولات، مسجلاً تراجعاً بنسبة 9% عند 32.57 دولار للبرميل.
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