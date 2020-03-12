تعليق مؤقت للتداول في "وول ستريت" بسبب الخسائر الحادة في المؤشرات

إفتتحت ​الأسهم الأميركية​ جلسات التداول على خسائر حادة تجاوزت 7%، حيث فقد مؤشر "داو جونز" الصناعي 1600 نقطة عند الافتتاح، وعلى إثره تم إيقاف التداول في "​وول ستريت​" لمدة 15 دقيقة، بسبب كثرة عرض الأسهم والخسائر الحادة في المؤشرات.

بالتوازي، شهدت البورصات الأوروبية تراجعاً حاداً في مؤشراتها، حيث خسرت مؤشرات الأسهم في ​فرانكفورت​ و​باريس​ حوالي 10% من قيمتها.

كما واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها، ليهبط خام "برنت" إلى أدنى مستوياته خلال المداولات، مسجلاً تراجعاً بنسبة 9% عند 32.57 دولار للبرميل.