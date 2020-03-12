وزير الخزانة البريطاني: لن نفرض حظر سفر على طريقة على طريقة ترامب

أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك "أننا لن تفرض حظر سفر على طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، الذي فرض حظر سفر على الدول الأوروبية لمدة 30 يومًا خوفًا من فيروس كورونا.
وفي حديث لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية، شدد سوناك على أنه "لا يوجد دليل على أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تمنع تفشي فيروس كورونا، كما أن حظر السفر المؤقت للدول الأوروبية على الأرجح لن يكون له تأثيرًا ملموسًا على تفشي الفيروس"، محذرًا من أن "هذه الخطوة قد تلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني".
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