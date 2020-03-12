رئيس الجزائر أعلن تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم وحتى 5 نيسان

أعلن الرئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​ أنه قرر تعليق الدراسة في ​المدارس​ و​الجامعات​ والمعاهد اعتبارا من اليوم وحتى 5 نيسان تحسبا من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف 20 حالة إصابة بالكورونا بينهم 17 حالة من عائلة واحدة، بالإضافة إلى مواطنين عائدين من الخارج، ومواطن إيطالي تم ترحيله لبلاده، معلنة اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.