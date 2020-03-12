رئيس السلفادور يعلن فرض الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد لـ21 يوما

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة "فرض حجر صحي في جميع أنحاء البلاد لمدة 21 يوما على خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا"، مشيرا الى أنه "سيتم إغلاق المؤسسات التعليمية كافة في البلاد، فضلا عن حظر التجمعات التي تضم 500 شخص أو أكثر خلال مدة الحجر الصحي المحددة"، مبينا أن "حركة الواردات والصادرات ستستمر على النحو الطبيعي".
يذكر أن السلفادور لم تسجل أية إصابة مؤكدة بالفيروس، ولكن هندوراس المجاورة أعلنت أمس إصابة امرأتين على أراضيها بالفيروس. ومنعت السلفادور بالفعل مواطني إيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان والصين من دخول أراضيها.
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