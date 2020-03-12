الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا تنفيذ الاتفاقات بشأن الوضع في سوريا

أعلن ​الكرملين​ أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ بحثا في ​اتصال​ هاتفي تنفيذ الاتفاقات بين الجانبين بشأن الوضع في ​سوريا​"، مشيرا الى أنهما رحبا بـ"خفض التوتر"في محافظة إدلب السورية". إضغط للمزيد

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