أكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، عزمها إرسال الصندوق الأسود العائد للطائرة الأوكرانية المنكوبة، لتحليل معلوماته بوساطة خبراء إيرانيين وأوكرانيين، لا أن تسلمه إلى أوكرانيا.
وأوضحت الهيئة أن الصندوق الأسود "سيتم قراءته في أوكرانيا من قبل "مؤسسة إدارة الحوادث" في هيئة الطيران الإيرانية"، لافتةً إلى أن "الأولوية كانت لقراءة الصندوق الأسود في إيران، لكننا اصطدمنا بعقوبات الدولة المصنعة".
من جهته، كان ممثل إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فرهاد برفاريش، أعلن موافقة بلاده على تسليم الصندوقين الأسودين التابعين لطائرة "بوينغ" الأوكرانية التي أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني خلال كانون الثاني الماضي إلى أوكرانيا، منوّهاً بدعوة إيران لدول أخرى معنية، للمشاركة في قراءة جهازي تسجيل بيانات الطائرة المنكوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيرانية: سنحلل معلومات الصندوق الأسود ولن نسلمه لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.