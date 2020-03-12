السلطات الإيرانية: سنحلل معلومات الصندوق الأسود ولن نسلمه لهم

أكدت ​هيئة الطيران المدني​ ال​إيران​ية، عزمها إرسال الصندوق الأسود العائد للطائرة الأوكرانية المنكوبة، لتحليل معلوماته بوساطة خبراء إيرانيين وأوكرانيين، لا أن تسلمه إلى ​أوكرانيا​.

وأوضحت الهيئة أن الصندوق الأسود "سيتم قراءته في أوكرانيا من قبل "مؤسسة إدارة الحوادث" في هيئة الطيران الإيرانية"، لافتةً إلى أن "الأولوية كانت لقراءة الصندوق الأسود في إيران، لكننا اصطدمنا بعقوبات الدولة المصنعة".

من جهته، كان ممثل إيران لدى ​منظمة الطيران المدني الدولي​، فرهاد برفاريش، أعلن موافقة بلاده على تسليم الصندوقين الأسودين التابعين لطائرة "بوينغ" الأوكرانية التي أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني خلال كانون الثاني الماضي إلى أوكرانيا، منوّهاً بدعوة إيران لدول أخرى معنية، للمشاركة في قراءة جهازي تسجيل بيانات الطائرة المنكوبة.