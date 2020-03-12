الجيش الأميركي: الهجوم على قاعدة التاجي نفذته ميليشيات عراقية موالية لإيران

أعلن قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي أن "الهجوم على قاعدة التاجي نفذته ميليشيات عراقية موالية ل​إيران​ على الأرجح"، معتبرا أن "لا خطر وشيكا من إيران لكن الخطر من وكلائها في المنطقة مستمر".

وشدد على أنه "يجب على إيران أن تفهم أنها ستتحمل مسؤولية ما تقوم بها ميليشياتها"، مؤكدا أن "الحكومة ​العراق​ية مسؤولة عن حماية قواتنا ودبلوماسيينا لأن التهديدات مازالت قائمة".

وكان مسؤولون أميركيون، أعلنوا مساء أمس، أن أميركيين اثنين وبريطاني قتلا وأصيب أكثر من 12 آخرين في سقوط ​صواريخ​ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي ​بغداد​، كما أصيب حوالي 12 من أفراد التحالف أصيبوا في الهجوم،.

وذكر ​الجيش العراقي​ أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أميركيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية في العراق منذ أواخر تشرين الأول الماضي.