شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وحيد: شركات كبرى وعلامات تجارية وصناعية رائدة طلبت المشاركة فى منصة جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن ما حققته المنصة الرائدة من نجاح نسبى منذ بدء تسجيل العارضين والتجار أواخر يناير يفوق توقعات فريق العمل، متابعا: "كنا نعرف أن الموضوع غير سهل باعتبارنا أول سوق رقمية للمنتجات المصرية، ونراهن على المشروعات المتوسطة والصغيرة بصورة أكبر، لكن الإقبال المرتفع، ومبادرة بعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية والصناعية البارزة بطلب الانضمام للمنصة، كان أمرا إيجابيا ومؤكدا لأهمية الفكرة واتجاهها السريع للنجاح".

وأضاف محمد وحيد، أن خطة العمل التى وضعتها شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، راهنت على استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، والحرفيين والفاعلين فى مجال المنتجات اليدوية، ثم بدء الاتصال والتنسيق مع الشركات الكبرى لانضمامها إلى المنصة، أولا لتكون داعما بخبراتها وحضورها فى السوق لهؤلاء الناشئين ومنتجاتهم، وثانيا لتوفير مساحة أوسع من المعروضات والسلع التى تلبى احتياج أكبر فئة ممكنة من المستهلكين، لكن "ما حدث أن المنصة بدأت تلقى طلبات من شركات وأصحاب منتجات شهيرة للمشاركة فى سوقها المفتوحة، قبل الانتهاء من تسجيل الدفعة الأولى من صغار العارضين، أو بدء مرحلة الاتصال والتنسيق مع كبار المنتجين والعلامات البارزة فى السوق المصرية".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست، أن رهان منصة جودة للتجارة الإلكترونية لا ينحصر فى إتاحة نافذة للتسويق الرقمى، أو جمع كبار المصنعين إلى جانب صغار التجار وأصحاب المشروعات المحدودة، وإنما يمتد الأمر وفق خطط مرحلية لتطوير التعاون والتنسيق، عبر بروتوكولات واتفاقات تنسيق وشراكة، لتعزيز التكامل بين الأطراف الصناعية المحلية، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية، إضافة إلى تخطيط برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى بغرض مساعدة راغبى الانخراط فى مجال ريادة الأعمال، أو الطموحين من أصحاب المشروعات القائمة، وبدء التحرك باتجاه وجهات إقليمية بارزة، فى مقدمتها أسواق بعض الدول الأفريقية، لتوفير مساحة للتعاون والعمل والتجارة والإنتاج المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين فى مصر وتلك الدول.

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وأوضح مؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن الفترة الحالية تشهد استكمال تلقى طلبات المنتجين وراغبى المشاركة فى المنصة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، مع دراسة طلبات الشركات الكبرى الراغبة فى المشاركة وبدء الاتفاق على القواعد المنظمة للعلاقة والعمل، إضافة إلى استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، والأمور التقنية المرتبطة بقاعدة البيانات وآليات التسويق واتفاقات الشراكة مع الجهات المتخصصة فى خدمات الدفع النقدى والإلكترونى والنقل والخدمات وغير ذلك من تفاصيل، تمهيدا للانطلاق التجريبى المحدد له موعد مبدئى خلال مايو المقبل.

يُذكر أن محمد وحيد يتولى إدارة شركة كتاليست الرائدة فى الحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، ومنصة جودة للتجارة الإلكترونية "أول سوق رقمية للمنتجات المصرية"، وبدأ رحلته العملية قبل خمس عشرة سنة فى عدد من المجالات الاستثمارية، منها التجارة والتوكيلات والخدمات الرقمية والاستثمار العقارى، وأسس شركة مشاوير الرائدة فى العام 2012، قبل أن يطلق أحدث مشروعاته الرائدة لتنشيط التجارة الإلكترونية وتطوير اقتصاد الخدمات والعمل المستقل، وقد استضافته جامعة الإسكندرية مؤخرا فى ندوة مع الطلاب بعنوان "كيف تصبح مليونيرا؟" عرض فيها خلاصة تجربته الاستثمارية ونشاطه فى مجال ريادة الأعمال، ونصائحه للطلاب على صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة، واقتحام عالم منصات التشغيل المستقل، كما عرض خلال الندوة أبرز مشروعات شركة كتاليست وخطط منصة جودة وما توفره من مزايا للمصنعين والتجار، وما يستعد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة من برامج تدريب وتأهيل بغرض تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم ومساعدتهم على خلق وظائف غير تقليدية وتحقيق مستويات دخل جيدة عبر عالم الاقتصاد الرقمى والمنصات العالمية والمحلية المبتكرة.

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