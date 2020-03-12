بالصور.. محافظ دمياط في جولة تفقدية بكورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة رفع تراكمات المياه، يرافقها إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

وأمسكت المحافظ بـ"مظلة" لحمايتها من الأمطار، وتوجهت إلى منطقة كورنيش النيل، وتفقدت عملية شفط مياه الأمطار، ومدى توافر المعدات والفرق اللازمة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابعت منال عوض جولتها في مناطق ميدان سرور والشرباصي والجلاء، وأكدت أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة لمواجهة الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، والتعامل مع أي طوارئ قد تحدث نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة أو الرياح الشديدة.

وتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة منال عوض، عبر الفيديو كونفرنس، لمتابعة الجهود التي تبذلها الأجهزة المختلفة بالمحافظة لمواجهة الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد منذ الساعات الأولى منذ الصباح.