دفعته الرياح.. مصرع طفل غرقًا بترعة السبع عيون في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
لقي طفل مصرعه ظهر اليوم الخميس، غرقًا في ترعة السبع عيون بمركز قوص بجنوب قنا، بعد أن دفعته الرياح إلى المجرى المائي.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع الطفل أحمد ماهر عسران ٤ سنوات، غرقًا في ترعة السبع عيون بسبب حركة الرياح الشديدة، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية جثة الطفل، وجرى نقلها إلى مشرحة مركز قوص.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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