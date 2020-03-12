"تضامن الأقصر": التنسيق مع مختلف الجهات لمواجهة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إنه جرى مخاطبة مديري الإدارات الاجتماعية ، وإدارات الضمان والإغاثة، والتدخل السريع، للإخطار الفوري عند وقوع أي أحداث طارئة، مثل الأمطار أو العواصف الشديدة أو الحرائق أو أي كوارث ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى الاتصال بفريق الإغاثة المشكل والمعتمد من المديرية، وتلقينه التعليمات بالاستعداد في أي وقت للنزول إلى الشارع.