محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
قال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إنه جرى مخاطبة مديري الإدارات الاجتماعية ، وإدارات الضمان والإغاثة، والتدخل السريع، للإخطار الفوري عند وقوع أي أحداث طارئة، مثل الأمطار أو العواصف الشديدة أو الحرائق أو أي كوارث ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى الاتصال بفريق الإغاثة المشكل والمعتمد من المديرية، وتلقينه التعليمات بالاستعداد في أي وقت للنزول إلى الشارع.
كانت هذه تفاصيل خبر "تضامن الأقصر": التنسيق مع مختلف الجهات لمواجهة الطقس السيئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.