الجزائر تعلق الدراسة بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قررت الجزائر اليوم الخميس، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ابتداء من اليوم وحتى نهاية عطلة الربيع، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت القناة الجزائرية الأولى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بغلق "المدارس والمتوسطات والثانويات والجامعات والمعاهد ابتداء من اليوم الخميس 12 مارس إلى غاية انتهاء العطلة الربيعية القرار كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بجانب تسجيل 5 إصابات جديدة ليرفع إجمالي الإصابات بالجزائر إلى 24 حالة.