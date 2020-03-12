انهيار منزل بسبب الرياح والأمطار بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إخطارًا من رئيس مركز قويسنا، بانهيار منزل بـ"الطوب البلوك" خارج الحيز العمراني بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
انتقلت قوات الحماية المدنية المنوفية إلى الموقع، وتبين عدم وجود خسائر بشرية وأن جدار من المنزل انهار ما تسبب في سقوط باقي المنزل.
وأصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعليماته لرئيس مركز ومدينة قويسنا بالانتقال والمعاينة على الطبيعة.
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