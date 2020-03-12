صحيفة روسية: لعبة أردوغان بخصوص النفط السوري "مفضوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أفادت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية بأن لعبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص النفط السوري "مفضوحة".

وذكرت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم الخميس - أن أردوغان دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى دعم تطوير حقول النفط في سوريا لاستعادة اقتصاد هذا البلد، قائلة: "إن الرئيس التركي وعد بطرح هذا الاقتراح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا".

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ونقلت الصحيفة عن الخبير الروسي في مشاكل الشرق الأوسط ميخائيل بالبوس قوله إن حقول النفط الكبيرة في شرق سوريا تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة بالكامل، لافتا إلى أن تركيا تبدو راغبة في المشاركة في عملية إعمار ما بعد الحرب في سوريا والتأثير في اقتصادها.

وأضاف بالبوس "أن المشكلة ليست في الولايات المتحدة، فهي سوف تغادر سوريا عاجلا أم أجلا.. المشكلة الرئيسية تكمن في عدم رغبة الحكومة السورية في السماح لتركيا بالمشاركة في عملية الإعمار".

من جانبه، أشار الأستاذ المساعد في الجامعة المالية الروسية جيفورج ميرزايان إلى أن الرئيس التركي بعد فشله في إقناع فلاديمير بوتين بتركه وجهاً لوجه مع الرئيس السوري بشار الأسد، يحاول إحداث انقسام بين حلفاء روسيا في سوريا عن طريق التظاهر بالاتفاق مع الرئيس الروسي على سرقة النفط السوري"، مؤكدا أن محاولات السلطان التركي ستمنى بالفشل.