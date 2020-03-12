سقط عليهما حائط.. إصابة 2 بكسور وكدمات بسبب الطقس السيئ في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمارعبدالواحد:

أصيب شخصين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم بناحية قرية الغريزات التابعة لمركز المراغة شمال سوهاج، اليوم الخميس، إثر انهيار حائط منزل عليهما نتيجة الرياح التي يشهدها المركز، بسبب سوء الأحوال الجوية.

جرى نقل المصابين لمستشفى جهينة المركزي، وتبين أنهما شابين في العقد الثاني والثالث من عمرهما، وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهما.

أُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.