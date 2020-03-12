ترامب يفرض حظرا على الرحلات القادمة من أوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما

وكالات- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حظرا لمدة شهر على الرحلات القادمة من جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، وذلك بحلول منتصف ليل غد الجمعة 13 مارس 2020 .

جاء إعلان ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وقال ترامب:" لمنع دخول حالات جديدة إلى شواطئنا، سنعلق جميع رحلات السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا".

Advertisements

وأضاف أن هذه القيود لن تشمل المملكة المتحدة و "سيتم تعديلها رهنا بالظروف على الأرض".

وتابع ترامب قائلا "هذه القيود لن تنطبق فقط على الكمية الهائلة من التجارة والشحن ، ولكن أشياء أخرى مختلفة عندما نحصل على الموافقة" ، مضيفا أن "أي شيء قادم من أوروبا إلى الولايات المتحدة هو ما نناقشه".