فيروس كورونا : تسجيل أول حالة وفاة بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس 12 مارس 2020 أنه تم تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بما في ذلك حالة وفاة ، في الجزائر ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى أربعة وعشرين حالة مؤكدة لحد الآن.

وأكد البيان أن الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا ، إحداها تتواجد حاليا بالمستشفى في ولاية سوق أهراس ، والأخرى في ولاية تيزي وزو ، وثلاث في ولاية البليدة .

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