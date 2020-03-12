فرنسا تعلن 500 إصابة إضافية بكورونا و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء أنه تم تأكيد اصابة ما يقرب من 500 حالة اضافية بفيروس كورونا المستجد في بلاده، ليصل العدد الإجمالي إلى إلفين و 281 شخصا.

وقال الوزير الفرنسي إن البلاد سجلت حتى الآن 48 حالة وفاة، بعد أن كانت 33 حالة أمس الثلاثاء .

وأضاف أنه تم منع جميع الزيارات لمنازل المتقاعدين الذين يتلقون علاجا طبيا، مع استثناءات محدودة لكل حالة على حدة في ظروف استثنائية. وقال:”أدرك ما قد يمثله هذا العزل لكبار السن” واعدًا ببذل كل ما في وسعه “لتسهيل هذا الوضع على كبار السن والمقربين منهم”.