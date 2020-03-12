تبلغ 103 أعوام .. مُعمرة صينية تهزم فيروس كورونا

تعافت مُعمره صينية، تبلغ من العمر 103 أعوام، من فيروس كورونا، وغادرت في 10 مارس الحالي مستشفى لييوان التابع لجامعة هواتشونغ للعلوم بمدينة ووهان، بعد شفائها التام من هذا الفيروس.
قال تشو وي، مدير قسم الأمراض المعدية لمستشفى لييوان، إن المسنة وصلت إلى المستشفى في الأول
وأضاف أن المسنة كانت في حالة يرثى لها لحظة دخولهاالمستشفى، حيث كانت تعاني من عدد من الأمراض الكامنة الأخرى، ولم تتمكن من العناية بنفسها أو التواصل مع الآخرين.
وأشار تشو إلى أن المسنة تلقت العلاج المتكامل للطب الصيني التقليدي والطب الغربي، قائلا: "اهتممنا بأمراضها الأخرى أيضا أثناء علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا. إلى أن صارت المسنة مؤهلة للخروج من المستشفى بعد علاجنا ورعايتنا الدقيقة".
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