الهند تمنع سفر وزرائها بسبب انتشار فيروس كورونا

منعت السلطات الهندية سفر وزرائها بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.
كانت وزارة الصحة الهندية أعلنت ، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 73 حالة.
إصابة جديدة في مدينة مومباي، بينما تم تسجيل 6 حالات في مدينة بوني، فيما قامت السلطات الصحية على الفور بعزل المصابين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وكشفت الهند، في وقت سابق اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 68 حالة.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الخميس أنه تم تسجيل حالتي
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت أمس تعليق جميع التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
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