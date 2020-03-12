فيديو.. فحص مواطنى 3 جنسيات دخلت الكويت بعد ٢٧ فبراير

تشهد أرض المعارض الدولية فى الكويت إقبالا كثيفا من الوافدين المصريين والسوريين واللبنانيين الذين وصلوا إلى الكويت بعد ٢٧ فبراير الماضي، وذلك لإجراء الفحص اللازم المتعلق بفيروس كورونا.

وجاء هذا الإقبال الشديد في أعقاب الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة للوافدين القادمين من السفر من جمهورية مصر العربية ولبنان وسورية

منذ تاريخ 27 فبراير لمراجعتها لإجراء فحوصات تتعلق بفيروس كورونا، حيث شهدت أرض المعارض منذ ساعات الصباح الأولى إقبالا كثيفا من قبل المقيمين سكان محافظة الجهراء لمتابعة فحوصاتهم الطبية.

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ويقوم الطاقم الطبي والإداري واللوجستي في وزارة الصحة بجهود كبيرة تظهر

بداية نشطة وفعالة لفحص المقيمين القادمين للبلاد مؤخرا وذلك لمحاصرة والحد من انتشار فيروس كورونا. وقد أصدرت السلطات الكويتية تعليمات مشددة للوافدين الذين وصلوا الى الكويت بعد ذلك التاريخ بضرورة المراجعة لإجراء الفحوصات اللازمة والا سيتعرض المخالف للأبعاد الفوري بعد ان أعدت قائمة بالتنسيق مع الطيران المدني الكويتي باسماء القادمين الى الكويت خلال تلك الفترة من الجنسيات الثلاثة المذكورة.