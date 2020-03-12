كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تركيا" تتصدر قائمة الدول الأكثر عزوفا عن التعليم في عهد "الديكتاتور أردوغان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي لم تتمكن فيه أي جامعة تركية -سواء الحكومية أو الخاصة- من الدخول ضمن قائمة أفضل 500 جامعة حول العالم، أثارت تصريحات وزير التعليم التركي ضياء سلجوق غضب الأهالي وأبنائهم، والتي قال فيها: "إن ذهب الجميع إلى الجامعة وأصبحوا سادة، فمن سيحلب الأبقار؟" خلال حديثة الأخير عن أهمية التعليم والتدريب المهني بتركيا.

وعبر الأهالي عن استيائهم من تصريحات الوزير، المتزامنة مع تدني مستوى التعليم في تركيا، خلال السنوات الأخيرة، مطالبين حزب العدالة والتنمية بالعمل على توفير بيئات تعليمية مناسبة لأبنائهم، وبنسبة إنفاق موازية لمثيلاتها من الدول الأخرى، عوضًا عن توفير فرص عمل توافق المخرجات التعليمية، حيث تزف الجامعات التركية سنويًا أكثر من مليون طالب ولكن بدون فرص عمل.

وبالعودة لوزير التعليم التركي، الذي لم يحاول أن يهدئ غضب الأتراك، بل زاده حين قال:"نحن نريد بالفعل تقليل التكدس الموجود في الجامعات، ونجاح الدولة بقلة طلابها الجامعيين وليس بتكدسهم، ويمكننا أن نزيل الانطباع السلبي الذي تشكل في الأذهان عن الثانويات المهنية".

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وكشفت الإحصاءات تصدر تركيا قائمة أكثر الدول عزوفًا عن التعليم الجامعي في الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة، وبنسبة 36.4%, مما دفع وزير التعليم للحث على التوجه للدراسات المهنية بدلاً عن الجامعية والتي لم يعد يحتملها سوق العمل التركي.

كما أوضحت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تركيا ضمن أقل الدول في قائمة الدول الأعضاء في المنظمة من ناحية نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم، حيث تبلغ نسبة الإنفاق على القطاع التعليمي في تركيا 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، بحيث يصل إجمالي ما تنفقه تركيا على الطالب في المنظومة التعليمية 5 آلاف و633 دولار، بينما يبلغ متوسط الإنفاق في الدول الأعضاء 10 آلاف و502 دولار، وهو ما يعني أنها تنفق النصف تقريباً.

وعلى صعيد متصل، يبرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدني مستوى التعليم بتسبب أتاتورك فيه بعد تحويله اللغة التركية من الأبجدية العثمانية العربية إلى الأبجدية اللاتينية، وهو ما أحدث تراجع كبير في معدلات التعليم التركية على حد وصفه.