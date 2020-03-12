إيران تطلب دعما ماليا من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ عام 1962

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، الذي لم تستدن منه، منذ عام 1962، لمساعدتها على مكافحة الجائحة، التي يسببها فيروس كوفيد-19.

وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تويتر “طلب مصرفنا المركزي إتاحة الوصول” إلى أداة التمويل السريع لدى صندوق النقد الدولي، وحض مجلس الصندوق على الرد على الطلب “بمسؤولية”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم، منذ دجنبر 2019، “جائحة”، لكنها أكدت أن هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن “السيطرة عليه”.

وتخطى عدد الوفيات جراء كوفيد-19، 4500 شخص في أنحاء العالم من بين أكثر من 124 ألف إصابة، بحسب حصيلة، وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

وفي إيران تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد 350 حالة، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.