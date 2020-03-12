“عشابة” يتصلون بخط “ألو يقظة” لإخبار الوزارة بتوصلهم لدواء “كورونا” !

وسط تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وتوجه المغرب نحو تشديد الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد الحالات المؤكدة إصابتها به، يتلقى الخط الهاتفي الذي أطلقته وزيرة الصحة للإجابة على استفسارات المواطنين بخصوص الوباء العالمي اتصالات استثنائية.

وهذا السياق، قالت مصادر من وزارة الصحة لـ”اليوم 24″، هذا الأسبوع، إن الخط الاقتصادي الذي أطلقته الوزارة تحت عنوان “ألو يقظة’ للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا وإرشاد من يحسون بأعراض الفيروس، يتلقى اتصالات من “عشابين” مغاربة، يقولون إنهم يتصلون بالوزارة لإخبارها بتوصلهم إلى دواء يعالج الفيروس.

وسبق لوزارة الصحة اليوم الجمعة، أن قالت إن العاملين المتخصصين في الرد على تساؤلات المواطنين المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على الخط الاقتصادي “ألو يقظة”، يتعرضون لمضايقات.

وقال مدير مركز محاربة الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، في حديثه أمام البرلمانيين، الأسبوع الماضي، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن أربعة عاملين متخصصين في استقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة، على خدمة الخط الاقتصادي “ألو يقظة” يتعرضون لمضايقات من طرف بعض المتصلين، تصل إلى حد “الإهانات”، معتبرا أن هذه التصرفات، يتسبب فيها مواطنون بشغل الخط على آخرين ينتظرون فرصة الاتصال للحصول على معلومات حول الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء، أن خط “ألو يقظة” الذي أطلقته لتلقي الاتصالات والاستفسارات، استقبل إلى حدود الأسبوع الجاري 4823 مكالمة، مع المداومة 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع.