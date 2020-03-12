حديدان يلتحق بـ”لالة لعروسة”

التحق الفنان كمال الكاظيمي، بطاقم برنامج لالة لعروسة، في موسمه الحالي، ليطل على الجمهور في الحلقات المقبلة، من خلال تقديم إحدى الفقرات الجديدة، بينما غابت الفنانة دنيا بوطازوت بعد وضعها لمولودها الأول.

والتحق الكاظيمي بالبرنامح، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ليقدم فقرة جديدة، في البرايمات المقبلة، ويبدو أنه سيتقمص من خلالها شخصية حديدان الشهيرة.

ولا علاقة لالتحاق الكاظيمي بـ”لالة لعروسة” بغياب بوطازوت، إذ كان مقررا أن يشاركا معا فيه، غير أن الظروف الشخصية لبوطازوت بعد وضعها لمولودها الأول في البرتغال، حالت دون التحاقها بطاقم النسخة الحالية من البرنامج.

ومن المرجح أن تشارك دنيا بوطازوت، في الحلقة النهائية من لالة لعروسة، لتشكل مفاجأة الحلقة النهائية.