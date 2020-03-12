السعودية تعلق رحلاتها نحو بلدان الاتحاد الاوربي بسبب فيروس كورونا

علنت الحكومة السعودية، مساء أمس الأربعاء عن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين إلى عدد من الدول من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي، التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن “حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال”.

كما قررت تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.

وتم أيضا تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وكانت شركة الطيران السعودية قد قررت في وقت سابق تعليق الرحلات إليها كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان ومصر والعراق، وإيطاليا. إلى ذلك أعلنت وزراة الصحة السعودية عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بكورونا، معظمهم من المصريين، ليصل إجمالي حالات الاصابة المؤكدة باليروس إلى 45 حالة.