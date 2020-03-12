فعل نادي ريال مدريد الإسباني إجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد سواء في فريق كرة القدم أو كرة السلة، وذلك بعد تأكد إصابة لاعب ينتمي إلى النادي بفيروس كورونا، بعدما جاءت التحاليل التي أجراها إيجابية.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الخبر كان له وقع كبير على النادي المدريدي، بعدما خرج جميع أعضاء الفريق مغادرين بسرعة مقر التداريب “فالديبيباس” اليوم الخميس.

وشدد المصدر ذاته على كون لاعبي ريال مدريد كانوا يستعدون لخوض الحصة التدريبية لصباح اليوم في حدود الـ 11، غير أن انتشار خبر إصابة لاعب فريق كرة السلة بفيروس كورونا جعل الجميع يغادر المدينة الرياضية لفريق العاصمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر استنفار داخل ريال مدريد.. هروب اللاعبين من الحصة التدريبية بعد تسجيل أول حالة إصابة بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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