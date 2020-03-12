نجم السلة الاميركية عن فايروس كورونا: نحتاج حقاً لالغاء 2020

رياضة 2020-03-12 | 14:35 0 مشاهدة علق ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجيليس ليكرز، المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، على قرار الرابطة بتعليق مباريات الدوري لأجل غير مسمى. وكتب جيمس على تويتر: "نلغي الأحداث الرياضية ، المدارس، العمل، أشياء أخرى.. ما نحتاجه بحق هو إلغاء عام 2020، اللعنة، كانت 3 أشهر في غاية الصعوبة". وكانت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين أعلنت تعليق الموسم الرياضي الحالي حتى إشعار آخر بعد أن أظهرت نتائج أولية لتحاليل إصابة أحد لاعبي فريق يوتا جاز بفيروس كورونا.

المحرر: محمد خليل

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