اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن ضبط أكثر من 100 عبوة ناسفة في قضاء مخمور. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من الفرقة ١٤ ضمن قاطع عمليات صلاح الدين تمكنت وخلال تنفيذها واجب تفتيش في منطقة قوج وصرناج وهشتر التابعة لناحية قضاء مخمور، من العثور على مخبأ للعبوات الناسفة".



وأضاف البيان أن المخبأ "احتوى ١٠٣ عبوة ناسفة و٨٧ مسطرة تفجير"، مشيراً الى أن "القوة تمكنت أيضاً من تدمير وكر ونفقين دون حادث يذكر".

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